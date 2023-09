Calcio. Dilettanti: scatta il campionato

Pisa 16 settembre 2023 – E dopo la Coppa, scatta il campionato per le squadre dilettanti pisane di Promozione e Prima Categoria.

In Promozione esordio in casa per l’Urbino Taccola che affronta il Sant’Andrea. Si gioca allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme alle ore 15.30. I biancorossi vogliono partire con il piede giusto in campionato dopo l’eliminazione dalla Coppa ad opera della Real Cerretese.

In Prima Categoria è la prima di campionato, calcio di inizio alle ore 15.30 su tutti i campi del girone B, ad eccezione di Forcoli – Tirrenia che si gioca alle ore 18 al ‘Rovaio’ di Capannoli. Sfida difficile per i litoranei impegnati sul campo di una squadra molto attrezzata come il Forcoli. La corazzata San Giuliano, grande favorita di questo girone, gioca in trasferta a Staffoli, campo Le Cerbaie. Il Calci riceve il Selvatelle allo Stadio Comunale di Via Tevere. Sfida tra neopromosse al ‘Bruschi’ di Livorno dove La Cella è ospite dei padroni di casa del Livorno 9. Esordio in casa per il San Frediano che allo Stadio ‘Parra’ attende la Torrelaghese capace di fermare il San Giuliano in Coppa.

Fabrizio Impeduglia