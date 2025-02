Calcio. Dilettanti: San Giuliano perde la vetta

Pisa 4 febbraio 2025 – In Promozione il San Giuliano torna sconfitto dalla lunga trasferta sul campo della Lunigiana Pontremolese e perde la testa della classifica. La squadra di casa si impone 1 – 0 grazie ad una rete di Mengali e sale a trentuno punti nonostante i dieci di penalizzazione che la accompagnano. La Real Cerretese piega 2 – 0 la Lampo Meridien e si stacca a più tre dal San Giuliano agganciato anche dal Pietrasanta vittorioso 2 – 1 contro il Casalguidi. Questo il tabellino della sfida persa dai sangiulianesi in attesa del derby di domenica prossima contro l’Urbino Taccola. Lunigiana Pontremolese: Cacchioli, Franzoni, Vannucci, Scaldarella, Filippi, Cucurnia, Gazzoli, Grasselli, Ceciarini, Baudi, Aliboni. A disposizione Santini, Miceli, Lisi, Donati, Mancini, Mathibedi Tebogo, Mengali, Vicari, Di Santo. All. Verdi San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Bozzi, Carani, Cantini, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Contini, Pasquini, Susini, Lorenzini, Bindi, Doveri L., Bellucci, Ghelardoni M., Benedetti. All. Roventini Arbitro: Mauro di Pistoia Marcatore: 81' Gazzoli

Al ‘Taccola’ di Uliveto Terme l’Urbino pareggia 1 – 1 contro gli ospiti del San Marco Avenza. Rete locale di Cosi, segnatura ospite del subentrato Verona. Un punto a testa che porta gli ulivetesi di mister Polzella al sesto posto insieme alla Larcianese. Eccol il tabellino. Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Fabbrini G., Cosi, Castellacci, Chicchiarelli. A disposizione Nigro, Bellagamba, Risolo, Romeo, Cappelli, Campera, Langella, Santini M., Graziani. All. Polzella San Marco Avenza: Mariani, Bonuccelli, Iaropoli, Seghi, Barducci, Orlandi, Dell’Amico, Conti, Raffi, Marabese, Benedetti. A disposizione Failli, Panconi M., Scremin, Pasquini E., Verona, Costi, Tonelli, Corbani, Lissoufi. All. Leone Arbitro: Lambardi di Piombino Marcatori: 53’ Cosi 77’ Verona

In Prima Categoria boccheggiano le pisane. Il Calci è sconfitto in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere dal Selvatelle (1 – 2) ed è quintultimo con ventuno punti a due terzi di campionato. Il Tirrenia conquista alla scadere un buon punto a Rosignano (2 – 2) ma rimane ultimo in clssifica con undici punti, a meno uno dalla Sanromanese penultima. Domenica Calci atteso a Fornacette, mentre Tirrenia di scena ad Acciaiolo: il calendario di certo non aiuta.