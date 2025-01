Calcio. Dilettanti: San Giuliano ci prova

Pisa 2 gennaio 2024 – Il campionato di Promozione ha visto chiudere il 2024 con la neopromossa pisana San Giuliano al secondo posto in classifica con trentaquattro punti, a meno due dalla vetta occupata dal Pietrasanta. Ben dieci vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte per la squadra di mister Roventini che ha realizzato venticinque reti e ne ha subite undici. La capolista Pietrasanta neha subita una in più ma ne ha segnate sette in più rispetto al San Giuliano. Nella finestra di mercato la società ha portato in dote un attaccante del calibro di Brega e con questo colpo si cercherà di rendere la vita dura alla capolista Pietrasanta.

Abbastanza positiva fino a questo momento la stagione dell’altra pisana Urbino Taccola. La squadra di mister Polzella ha totalizzato ventidue punti frutto di sei vittorie e quattro pareggi, con sei gare perse. Sedici gol segnato e diciotto subiti sinora con i play-off a tre punti e con un più quattro sui play-out. Domenica al ‘Taccola’ di Uliveto Terme arriva la Real Cerretese, terza forza del campionati con trentadue punti, mentre il San Giuliano gioca sul campo del fanalino di coda Viaccia. Sulla carta una passeggiata per i sangiulianesi contro una squadra che ha subito addirittura quaranta reti segnandone appena dieci.

In Prima Categoria il Fornacette è primo con trentuno punti ed a questo è obbligato a credere nella promozione, anche diretta. Al secondo posto ben quattro squadre a meno quattro con ventisette punti: oltre al Castiglioncello ci sono il Forcoli, l’Acciaiolo e la Pecciolese. Quattro compagini che potranno dire la loro sino a fine stagione grazie ad organici ben assortiti e competitivi. Da no sottovalutare la qualità del Selvatelle con ventisei punti e la carica agonistica del Ponsacco Fc con venticinque punti. Staccate ed in lotta per la salvezza tutte le altre. Abbastanza postitiva la stagione del Calci che dopo un inizio traumatico si è risollevato: cinque vittorie, due pareggi ed otto sconfitte per i calcesani che hanno un punto di vantaggio sui play-out.

Disastroso purtroppo il girone di andata del Tirrenia che si ritrova ultimo da solo con sette punti. La squadra di mister Tortiello ha vinto una sola gara, ne ha pareggiato quattro e ne ha perse addirittura dieci su sedici. Solo cinque gol segnati (peggior attacco) e ben venticinque reti subite (peggior difesa). L’obbiettivo è quello di salvare la categoria in un modo o nell’altro. Domenica scontri da brividi: il Calci riceve l’Acciaiolo, mentre il Tirrenia va a Selvatelle.