Buone prestazioni per i giocatori del Pisa in nazionale

Pisa, 10 ottobre 2021 - Primo bilancio per i calciatori del Pisa impegnati nel weekend di gare nazionali appena trascorso, in attesa di un'altra tornata di gare che prenderà il via a partire da domani. COHEN E NAGY - Ieri, a completare il quadro delle gare, sono state l'Ungheria di Adam Nagy e Israele di Yonatan Cohen. Quest'ultimo non ha potuto nulla, rimanendo in panchina, nella rocambolesca sfida per 3-2 che ha di fatto abbattuto i sogni di gloria della sua nazionale nello scontro diretto per le qualificazioni ai Mondiali. Anche l'Ungheria è stata battuta dall'Albania, di fatto uscendo definitivamente dalla lotta per poter arrivare ai playoff per giocarsi un posto per i prossimi Mondiali in Qatar. Per l'occasione Nagy ha giocato per oltre un'ora prima di essere sostituito. HERMANNSSON E LUCCA - Il giorno prima era toccato a Lorenzo Lucca e Hjortur Hermannsson rappresentare i colori nerazzurri con la maglia dell'Italia Under 21 e con quella dell'Islanda. Per il difensore è arrivato un pareggio per 1-1 contro l'Armenia in una partita più complicata del solito, disputata da titolare, prima di uscire al 68' per far posto a un compagno. Anche Lucca disputato un'ora di gioco, con una buona prestazione. Il gol non è arrivato, ma la sua è stata una prestazione autorevole, al servizio della squadra alla sua seconda presenza in nazionale, mostrando grandi qualità nella vittoria dell'Italia Under 21 contro la Bosnia per 2-1 giocando oltre un'ora, creando spazi e sfruttando il raddoppio di marcatura costante per far segnare i compagni. Intanto, da 7 Gold, è arrivata l'investitura per il ragazzo da parte di Luciano Moggi, ex direttore della Juventus. "Non abbiamo giovani? C'è Lorenzo Lucca in Serie B che sta facendo sfracelli - ha dichiarato Moggi -. Ha 21 e per il calcio italiano è ancora considerato troppo acerbo, basti pensare che oggi consideriamo Chiesa a 23 anni come un talento che deve esplodere". PROSSIMI IMPEGNI - Domani si torna già in campo con Islanda-Liechtenstein (Hermannsson). Domani invece si chiuderà la rassegna delle nazionali con Inghilterra-Ungheria (Nagy), Italia U21-Svezia U21 (Lucca) e, infine, Israele-Moldavia (Cohen). L'islandese tornerà a Pisa già a partire da domani, mentre gli altri nazionali torneranno in gruppo mercoledì, in tempo per preparare la sfida di sabato del Pisa contro il Crotone. Nel corso della settimana saranno valutati anche gli infortunati Berra e Quaini, mentre Siega rientrerà alla fine del mese di ottobre, per iniziare ad allenarsi a novembre a pieno regime. Michele Bufalino