Basket, la IES Pisa ha 50 anni ma non li dimostra

Pisa, 4 settembre 2024 – Nastri di partenza per la nuova stagione sportiva della IES Basket Pisa, impegnata su più fronti, dal minibasket alle squadre senior in Promozione Femminile e Divisione Regionale 2 maschile, nel cinquantesimo compleanno della società, nata nel 1974.

LE NOVITA’ – Da segnalare l’ingresso della nuova preparatrice atletica Giulia Giardino, che con Francesco Salerno seguirà i piccoli, a partire dall’under 13, sino ai giocatori adulti, per svolgere un lavoro prettamente mirato alla prevenzione, rinforzo muscolare ed educazione al movimento, in ogni sua componente.

LE CONFERME - Molte le conferme, come coach Paolo Campani per DVR2 e under 19 silver, quest’ultima fondamentale per completare l’organico a disposizione per la prima squadra, e Francesco Salerno per la Promozione Femminile.

LE GIOVANILI – La società biancoceleste conferma un occhio di riguardo per i giovani, che compongono l’80% dell’organico completo. Si tratta delle formazioni under 13, annata 2012, in collaborazione con GMV, sotto la guida di coach Landini e Betti, under 15 silver (Valter Ballantini e Federico Marazzato), under 17 silver (Marazzato e Perfetti), under 17 gold con i coach Sergio Ferro e Luca Guerrini, che affronteranno campionati alla loro altezza e con vari gradi di difficoltà, per crescere sia a livello sportivo, sia umano.

IL MINIBASKET - Il ricco vivaio del minibasket, offre infine un ventaglio di possibilità per i piccoli atleti pisani che vogliano approcciarsi a questo sport, dai 6 anni in su, con un occhio per i più piccoli e intrepidi, che vogliano avvicinarsi al mondo sportivo già dai 5 anni. Giochi insieme, giochi di equilibrio, con un forte senso di gruppo, in cui il piccolo possa riconoscersi, divertirsi e crescere: nello specifico Esordienti, annate 2013/2014, che si allenano tra palasport e via Possenti, Aquilotti (2015/2016), che si allenano tra palasport e via Possenti, Scoiattoli (2016/2017/2018) che si allenano al palasport e in via Possenti.

IL PROGETTO - La IES punta da sempre alla continuità del giocatore, elemento importante e imprescindibile per far sentire l’atleta seguito in ogni sua fase di crescita, dall’infanzia all’età matura. In caso di necessità, la società collabora e si affida ad esperti del settore fisioterapico e riabilitativo, che rendano più facile e sicuro il recupero dell’atleta, in una fase delicata come quella dell’adolescenza. Grazie al progetto School Basket Pisa, la società continua a formare giovani promesse cestistiche in sinergia con le altre realtà cestistiche di GMV, Dream Basket Pisa e Pallacanestro Femminile Pisa, proprio per permettere a tutti di avere un futuro sportivo nel mondo del basket. Chiunque sia interessato può rivolgersi al responsabile tecnico della IES Sport società Simone Landini, al 388.1410818.