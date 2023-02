Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa vince a Firenze e mantiene il primato da solo

Fiorindi è stato importante nei momenti topici del match

Pisa, 6 febbraio 2023 – Continua la cavalcata al comando del Cosmocare Cus Pisa Basket, che è ora da solo in testa, dopo la seconda giornata del campionato di C silver. A Firenze, i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti superato, non senza difficoltà, la giovane Laurenziana, facendo valere la maggior qualità nel finale, mentre l’altra capolista Fucecchio ha invece perso nel derby con Pontedera.



LA CRONACA – Il primo quarto inizia bene per gli universitari, che chiudono avanti di cinque punti (16-21), ma i padroni di casa si fanno sotto e la buona vena di Niccoli e Faticanti tampona l’emorragia fiorentina prima del riposo, a cui le squadre vanno sul 24-28. La rimonta della Laurenziana Basket si concretizza però nella ripresa, con i fiorentini che accorciano progressivamente, si portano sul 40-40, per poi passare in vantaggio sul finire del terzo periodo (43-40). La formazione universitaria non riesce a reagire in avvio del quarto, quando in attacco le polveri sembrano bagnate, mentre i padroni di casa mettono a segno due triple importantissime: con il solo Benini a punti, il Cosmocare è andato così sotto di 7 lunghezze a 5’ dalla fine (51-44). Contro una squadra inferiore sotto i tabelloni, l’ingresso di Carpitelli e di Giannelli sono però state le mosse vincenti di Forti che, con un quintetto alto, che comprendeva anche Fiorindi, Spagnolli e Benini, ha preso tutti i rimbalzi, avvicinando i locali con una tripla di Fiorindi, che ha poi dato a Carpitelli l’assist per il pareggio (51-51), mentre Giannelli ha siglato la bomba del sorpasso (51-54), a meno di 3’ dalla conclusione. I gialloblù sono poi stati bravi a difendere il vantaggio, incrementando con lucidità dalla lunetta, grazie a due liberi a testa di Spagnolli, Fiorindi e Giannelli.



I VALORI – Quattro gli universitari in doppia cifra, Benini, Carpitelli, Giannelli e Fiorindi, quest’ultimo determinante nelle fasi topiche del match; molto rilevante anche l’apporto ai rimbalzi del solito Spagnolli.



Laurenziana Firenze-CUS Pisa Cosmocare 54-60

Progressivo: 16-21, 24-28, 43-40

Laurenziana: Mendico 6, Niccoli 17, De Francesco 3, Bardini, Marinai 3, Carcasci 2, Scolari, Bigi 5, Lerede, Pieri, Faticanti 18, Briccoli. All.: Calamai.

CUS Pisa Cosmocare: Fiorindi 10, Cosci, Corbic, Spagnolli 5, Viviani, Siena 3, Giannelli 12, Benini 16, Carpitelli 14, Lasala, Paradisi. All.: Forti.



Giuseppe Chiapparelli