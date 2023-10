Basket, coach Paolo Campani presenta la nuova Ies Sport Pisa

Pisa, 4 ottobre 2023 – A pochi giorni dall’avvio del campionato di Divisione Regionale 2, che nella recente organizzazione che si è data la Federazione Italiana Pallacanestro è il nuovo nome del torneo di Promozione, IES Sport Pisa, Cosmocare Cus Pisa e GMV hanno esaurito la fase di preparazione e stanno scaldando i motori, in vista dell’esordio, previsto per la metà di ottobre. IL GIRONE - Per la prima volta dopo alcuni anni, le tre compagini pisane sono state inserite nello stesso girone iniziale, il C, insieme a Chiesina Uzzanese, Dinamo Rosignano, Brusa Us Livorno, Academy Lucca, Cefa Castelnuovo Garfagnana, Polisportiva Chimenti Livorno, Scuola Basket Prato, Wolf Basket Pistoia, Piombino, Capannori ed Endas Pistoia. Un raggruppamento molto impegnativo, con molte compagini già incontrate dalle pisane, alcune completamente nuove, in cui ci sarà una lotta serrata per le prime quattro posizioni, che consentiranno la disputa dei play-off per il salto di categoria. La prima giornata, sabato 14 ottobre alle 20, vedrà già il primo derby Ies Sport-Cus Pisa Cosmocare, in programma alle 20 al palasport di Via Andrea Pisano. IES SPORT PISA – Proprio della IES Sport Pisa, parliamo con coach Paolo Campani, un veterano della pallacanestro pisana e della categoria, da anni sulla panchina della compagine biancoceleste. “Abbiamo rinnovato la nostra squadra -dichiara coach Campani- confermando i giocatori dello scorso anno, ad eccezione di Andrea Oliveri, trasferitosi per motivi di studio, ed integrando la rosa con Luca Sciamanda e Paolo Bonasera provenienti dal Cus Pisa, ma giá ex IES, Alessandro Cantini e Federico Tasca, da Livorno, Lorenzo Veneziani da Milano, Simone Ghiraldi da Sarzana, Federico Mazzantini e Duccio Fedeli. Con l'inserimento dei giovani Andrea Diddi, Denis Haveriku, Giacomo Ardinghi e Petro Gennai, già in parte ingaggiati nella scorsa stagione, abbiamo un roster abbastanza profondo, che ci potrá permettere delle buone rotazioni e di fare fronte ad inevitabili assenze ed eventuali infortuni”. La prima giornata vedrà già il primo derby cittadino, tra Ies Sport e Cosmocare Cus Pisa, con in campo molti ex, Fruzza e Timpano, con la maglia universitaria, Bonasera e Sciamanda, con la divisa biancoceleste.

Giuseppe Chiapparelli