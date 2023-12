Aquilani: "Torregrossa ha un nuovo infortunio muscolare e con la Cremonese non ci sarà"

Pisa, 1 dicembre 2023 - L'allenatore del Pisa Alberto Aquilani ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Cremonese, rivelando l'assenza di Torregrossa. Aquilani, lei disse “dobbiamo essere bravi a riportare il pubblico dalla nostra parte”. Domani è l’occasione giusta considerando l’avversario? "Anche la scorsa doveva essere l’occasione giusta. Ogni partita lo è, è da un po’ che lo diciamo e vogliamo. Non ci stiamo riuscendo e dobbiamo riuscirci, sapendo che è un valore troppo importante". La Cremonese è la squadra che ha fatto più punti in trasferta contro un Pisa che invece sta faticando in casa. Cosa si aspetta in più dai suoi giocatori per venire a capo di questa sfida? "Ci sono quei momenti in cui si percepisce che basterebbe poco per cambiare tutto, ma vediamo che ci sono più difficoltà. Il focus lo sposto però anche su di me, cosa potrei fare di più io per far rendere di più i giocatori? Punto l’attenzione su di me e il mio staff, ci impegniamo per trasmettere ai giocatori i valori giusti per portare il risultato dalla nostra parte. Ovviamente il gioco del calcio è un gioco collettivo e individuale. Collettivamente si da tutto quello che si può fare, ma è il giocatore singolo che determina. Individualmente dobbiamo crescere, ma il collettivo è la forza e la spinta trainante della squadra. Da questo punto di vista dobbiamo fare di più. Alla prima occasione ci fanno gol e poi la partita cambia. In fase difensiva poi dobbiamo essere più attenti e precisi mentre dal lato opposto bisogna determinare". Com’è andata questa settimana? E chi sono gli indisponibili? "Torregrossa è fermo, domani non ci sarà. Si è fermato ancora per un problema muscolare. Non sappiamo l’entità ed è un dato. E’ un ragazzo al quale faccio un grosso in bocca al lupo e non è facile subire ciò che sta subendo lui, vive per il calcio, ma purtroppo il suo fisico non lo sta aiutando". Le ultime 6 giornate il Pisa ha sempre segnato, ma non abbastanza. Come potrebbe incidere lei come allenatore in più? Ci sono soluzioni diverse? "Per incidere c’è anche un fattore mentale e la mentalità la trasmette l’allenatore. Giocavamo contro una squadra in difficoltà piena e abbiamo fatto subito gol, mi sarei aspettato una squadra che afferrasse l’avversario e non lo facesse più uscire dall’area mentre invece ci siamo abbassati. Non abbiamo avuto quella fame di schiacciare il Brescia e loro hanno preso fiducia per nostre mancanze. Qui devo incidere di più". Marin, Gliozzi e Masucci, parliamo di questi tre giocatori. "Gliozzi ha già giocato domenica e sta crescendo di minutaggio, sta bene. Sicuramente è un giocatore importante, così anche Masucci. Ci sono state delle partite in cui avrei voluto metterlo, ma è un giocatore fondamentale. Marin è importantissimo per noi e può migliorare ancora per farci fare il salto di qualità. Se si adagia rischia di non fare il salto di qualità e stiamo migliorando molto su questo aspetto". Tornando sui singoli possiamo aspettarci D’Alessandro dall’inizio? Ci può essere un ballottaggio con Mlakar? "La scelta è stata dovuta anche alle gare in nazionale dove Mlakar aveva speso tanto. D’Alessandro potrebbe giocare, comunque abbiamo tutti i giocatori a disposizione tranne i lungodegenti e Torregrossa". Michele Bufalino