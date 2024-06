Sarà Vero? - Il punto nerazzurro. Inzaghi nuovo allenatore del Pisa – Il video

Pisa, 15 giugno 2024 – Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Pisa. Manca solamente l'ufficialità, che arriverà dopo il matrimonio dell'ex attaccante, ma tutto ormai è pronto. Una scelta che non permette alibi alla squadra nerazzurra, avendo preso probabilmente il miglior allenatore che la categoria potesse offrire in questo momento. Inzaghi vanta una media di 1,76 punti a partita nei 149 incontri disputati in categoria.

Insomma, rappresenta per la B ciò che suo fratello rappresenta per la A: una garanzia. Garanzia soprattutto per quanto riguarda i playoff, tremendamente falliti dal club nelle ultime due stagioni, mai falliti da Inzaghi nei precedenti in B. Soltanto a Brescia non potè disputarli, con Cellino che decise di esonerarlo quando la distanza dalla zona promozione diretta era di appena quattro punti. Insomma, con Inzaghi il Pisa non si può più nascondere.