Pisa, lite domestica davanti ai figli: arrestato 32enne

Pisa, 9 gennaio 2025 - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia dopo una violenta lite con la compagna avvenuta nella loro abitazione, alla presenza dei figli di tre e sette anni. L’uomo è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa. Gli inquirenti hanno accertato che l'individuo era già stato responsabile di un grave episodio di violenza nel 2022, quando la donna fu ricoverata in ospedale con ferite che le causarono alcuni giorni di coma. In quell’occasione, la vittima aveva dichiarato di essere "caduta dalle scale". L'allarme è scattato nei giorni scorsi grazie alla segnalazione dei vicini, che hanno chiamato il 112 dopo aver udito le urla provenire dall'appartamento situato in un condominio del centro cittadino. Gli agenti della Volante hanno trovato la donna scalza e visibilmente terrorizzata sul pianerottolo, mentre chiedeva aiuto. Entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno constatato i segni inequivocabili della lite: cocci di vetro, mobili danneggiati e i due bambini spaventati e in lacrime. Il 32enne, di nazionalità straniera, irregolare sul territorio italiano e con precedenti penali per spaccio, rissa e maltrattamenti in famiglia, è stato immediatamente fermato dagli agenti. La donna, invece, è stata condotta alla sezione specializzata della squadra mobile contro la violenza di genere, dove ha denunciato anni di vessazioni e abusi da parte del compagno. L'uomo ora dovrà rispondere di gravi accuse, tra cui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, mentre i servizi sociali sono stati allertati per prendersi cura dei due bambini. Le indagini proseguono per ricostruire tutti gli episodi di violenza subiti dalla vittima.