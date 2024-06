Minaccia un uomo brandendo un tubo in acciaio e scappa a bordo di auto rubata

Pisa, 4 giugno 2024 - I Carabinieri della Compagnia di San Miniato (Pisa), hanno denunciato una persona in stato di libertà per i reati di ricettazione e minaccia aggravata. L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa nei pressi di un locale, all’interno di un comune nel comprensorio del Comando. Il soggetto, visibilmente agitato, avrebbe minacciato un uomo brandendo un tubo in acciaio. Poco prima dell’arrivo dei militari, si è dileguato a bordo di un’autovettura che risultava essere oggetto di furto nei giorni precedenti. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno condotto gli accertamenti necessari. Nelle prime ore della mattina successiva, hanno rintracciato il soggetto, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Pisa. Durante l’operazione, è stata recuperata l’autovettura, che è stata restituita alla legittima proprietaria. Inoltre, è stato sequestrato il tubo utilizzato per minacciare l’uomo.