Maltempo Pisa: 110 interventi dei vigili del fuoco, situazione ora sotto controllo

Pisa, 9 settembre 2024 - Sono in tutto 110 gli interventi compiuti dal comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, tra le 7 di domenica 8 settembre e le 14 e 30 di oggi, lunedì 9, a seguito dei danneggiamenti e allagamenti dopo l'allerta meteo arancione. Le operazioni hanno interessato principalmente i comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Pontedera, Montecatini Val di Cecina e Pomarance, con interventi per danni d’acqua, rami pericolanti, svuotamenti, infiltrazioni, frane e soccorso a persone.

Un intervento dei vigili del fuoco di Pisa

Tra gli episodi più rilevanti, la chiusura temporanea nel primo pomeriggio di ieri del supermercato Coop di Cisanello per infiltrazioni d’acqua, l’allagamento del sottopasso ferroviario a Pisa in direzione Firenze, senza impatti sulla circolazione, e l’incendio di una cabina elettrica a Cisanello. Si segnalano inoltre l'allagamento del locale tecnico delle pompe della piscina comunale di Ponteginori (Montecatini Val di Cecina) e la caduta di alcuni alberi a Pontedera. Nel complesso, sono stati effettuati 127 interventi di soccorso, molti dei quali di lieve entità. I vigili del fuoco hanno operato in collaborazione con le squadre delle associazioni di volontariato della Protezione Civile di Pisa. Al momento, rimangono in attesa quattro chiamate, ma la situazione - spiega il comando di Pisa -, è sotto controllo e non ci sono emergenze di rilievo nella provincia.

Intanto il sindaco di Pisa, Michele Conti stamani ha fatto il punto con la protezione civile. Al momento - dicono da Palazzo Gambacorti -, non risulta nessun intervento di rilievo. Nessun evacuato dalla propria abitazione, e un numero minimo di allagamenti in scantinati o garage risolti spontaneamente (o con pompaggi) nel giro di un paio d’ore.