Donna denunciata a Ponsacco per guida alterata e resistenza ai carabinieri

Pontedera, 26 agosto 2024 - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno denunciato una donna residente in Valdera per guida in stato di alterazione psico-fisica, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici, oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'episodio è avvenuto domenica 25 agosto scorso a Ponsacco, intorno alle 5 del mattino, durante un controllo stradale. La donna, in evidente stato di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, minacciando e aggredendo fisicamente i militari. È stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia per contenerla e trasportarla all'ospedale di Pontedera per accertamenti.

La donna ha poi rifiutato le cure mediche. È stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Pisa, la sua patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.