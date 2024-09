Universo Corto, non solo proiezioni: "Felici di essere ritornati in città"

Da stasera alle 18.30 fino al 21 settembre va in scena a La Nunziatina Universo Corto un festival tutto dedicato ai corto metraggi e che compie 20 anni Non solo proiezioni ma anche dj set, concerti, mostre e presentazione di libri seguendo un filo culturale che ormai si è consolidato in città. E proprio stasera, alla consolle c’è Dennis Bovell un guru della musica caribica e reggae, portato dal direttore de La Nunziatina Nicola Zaccardi. Il Festival è nato a Pisa nel 2004 dall’associazione culturale "Giovani Persone" ed è stato ospitato in varie località per ritornare a Pisa su invito dell’attuale amministrazione.

"Ritornare a Pisa - dichiara Maria Elena Bianchi Bandinelli, Presidente di Giovani Persone - è stato un grande piacere e per questo ringraziamo il Comune, il sindaco Michele Conti, che è stato il vero artefice del ritorno a Pisa di Universo Corto, dopo tanti anni in altre località italiane, e l’assessore Bedini per il supporto organizzativo. Colgo l’occasione per ringraziare anche la Regione Toscana, e alcune realtà culturali del territorio che sono sempre state presenti: la casa Editrice ETS, che segue il Premio speciale Sakura, curato dalla Prof. Flavia Monceri, e il Rotary Club di Pisa, che anche quest’anno è presente e ci sostiene".

Fin dalla prima edizione la presidenza della manifestazione è affidata stabilmente al regista Roberto Faenza, mentre in qualità di presidenti di giuria si sono succeduti nel corso degli anni nomi come Marco Bellocchio (regista), Oliviero Toscani, Roan Johnson, Liliana Dell’Osso (psichiatra). Si terrà proprio a La Nunziatina la prima proiezione pubblica in Italia del documentario "Lovers rock" del regista premio Oscar Steve McQueen e come ospite il musicista barbadoriano Bovell, protagonista del documentario e che si esibirà in un DJ Set proprio martedì sera. Il Festival presenta una selezione di cortometraggi arrivati da artisti di tutto il mondo. Menzione particolare merita il Premio Sakura, curato dalla prof. Flavia Monceri in collaborazione con l’Ets.

"Per la valutazione e l’assegnazione del Premio Sakura i criteri che utilizziamo sono quelli di un filo conduttore di una tematica sociale - ha detto Monceri che coordina la giuria del premio speciale Sakura. L’assessore Filippo Bedini aggiunge: "Universo Corto festeggia venti anni segno che si è consolidato nel tempo grazie ai successi di volta in volta traguardati in un settore spesso". Le serate sono presentate da Marco Bani e Luciana Cipriani. Per il programma: www.universocorto.org.

Carlo Venturini