Una nuova area pedonale in centro

Via Corsica e piazza Buonamici saranno chiusi al traffico con paletti e fioriere e diventano area pedonale urbana. E’ una delle misura decise dall’amministrazione comunale per riorganizzare la circolazione in seguito alla riqualificazione dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria, lungo il percorso turistico che dal centro storico di Pisa conduce verso l’area monumentale della città.

Si tratta di una serie di misure tecniche decise nel Comitato della mobilità che si è riunito il 15 luglio scorso e adottate, a seguito di una delibera di Giunta, grazie una ordinanza dirigenziale. Provvedimenti che, si legge nell’atto, hanno come obiettivo quello di "tutelare il più possibile l’integrità del percorso pedonale, salvaguardano allo stesso tempo le esigenze dei residenti". A Pisamo il compito di dare attuazione alle misure decise dall’amministrazione attraverso l’apposizione della relativa segnaletica.

Viene istituita così un’Apu (Area pedonale Urbana) comprendente via Corsica e piazza Buonamici, le quali saranno chiuse al traffico con paletti, fioriere posti alla intersezione Corsica/Cavalieri e in piazza Buonamici delimitando l’ideale prosecuzione di via Pasquale Paoli in direzione di via Della Faggiola.

Queste le altre misure adottate dall’amministrazione: l’istituzione del senso unico alternato di marcia in via Pasquale Paoli e nella sua ideale prosecuzione in piazza Buonamici fino alla intersezione con via dei Mille e via Della Faggiola; senso unico alternato di marcia in via Della Faggiola nel tratto fra via Corsica e via Dalmazia, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da via Della Faggiola; senso unico di marcia in via Dalmazia per i veicoli provenienti da via Della Faggiola in direzione via Martiri; permettere il transito, con divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, in via dei Mille ai veicoli autorizzati Ztl Nord con senso unico di marcia in direzione di piazza Felice Cavallotti; senso unico di marcia in via don Gaetano Boschi con direzione da piazza Felice Cavallotti verso piazza Arcivescovado;

E’ stato infine deciso di ripristinare in piazza Felice Cavallotti le originarie concessioni di occupazione di suolo pubblico e di sgomberare le attuali occupazioni provvisorie nel giardino.