Tuttocuoio convince e vince. Da Riccione playoff più vicini

UNITED RICCIONE

0

TUTTOCUOIO

2

UNITED

RICCIONE (4-3-3): Kiri, Pericolini, Santoni, Rossi, Bontempi, Likaxhiu, Ricozzi, Barsotti, Mariani (4’ st Ortolini, 41’ st Tentoni), Mbakogu (12’ st Cozzari), Sollaku (12’ st Napolitano). A disp.: Bulgarelli, Madonna, Diambo, Gaffuri, Mezzasoma. All.: Beoni.

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani, Contipelli, Salto, Veron, Centonze, Ciotola (30’ st Lorenzini), Del Rosso (24’ st Bardini), Russo (36’ st Sansaro), Haka, Benericetti (29’ st Di Natale), Acosty (22’ st Massaro). A disp.: Dainelli, Moretti, Beghetto, Severi. All.: Firicano.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

RETI: 40’ pt su rigore Acosty, 28’ st Massaro.

Riccione - Altra bella vittoria per il Tuttocuoio, tornato da Riccione con un chiaro 2-0 che lo avvicina nella zona play-off in attesa di recuperare la sfida a Imola, dopodomani. Ssuccesso maturato nel corso di un match nel quale l’undici neroverde è stato capace di uscire alla distanza, rischiando poco. Avvio di marca locale, con Carcani decisivo due volte a conferma di una grande solidità che motiva la miglior difesa del campionato, sul calare di frazione l’episodio che ha cambia volto al match. Russo si è guadagnato un calcio di rigore che Acosty ha trasformato segnando il primo gol con la maglia del Tuttocuoio. Nella ripresa il Tuttocuoio più compatto fra i repartie non rischiando niente. E così pare naturale il raddoppio del Tuttocuoio a metà frazione, con Bardini bravo a pescare in piena area di rigore Massaro che davanti al portiere non ha sbaglia e con il quarto gol personale della stagione, ha chiuso di fatto i conti. Anzi, nel finale la squadra della residente Pla Coia avrebbe potuto anche siglare il terzo gol, ma Di Natale da ottima posizione non ha inquadrato la porta. Risultati 10a giornata: Vis Modena-Fiorenzuola 0-1, Corticella-Progresso 2-0, Forlì-Prato 2-0, Imolese-Pistoiese 1-1, Piacenza-Sammaurese 0-0, San Marino-Sasso Marconi 0-1, Tau-Lentigione 1-2, Riccione-Tuttocuoio 0-2, Zenith Prato-Ravenna 0-5. Classifica: Tau 25 punti, Forlì 21, Ravenna 19, Sasso Marconi 18, Lentigione 17, Tuttocuoio* e Pistoiese 16, Imolese* 15, Piacenza 14, Vis Modena e Corticella 13, Fiorenzuola 12, Prato 10, Zenith Prato 8, Riccione, Progresso, San Marino 7, Sammaurese 4. (* 1 gara in meno)

s.l.