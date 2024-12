Tre milioni di risorse dalla Regione. Ecco i Comuni pisani destinatari

"Una Regione amica, una Regione vicina". Così il presidente Eugenio Giani aveva annunciato a il maxi emendamento al bilancio di previsione della Regione, che ha approvato circa 30 milioni di euro in tre anni a sostegno dei Comuni toscani, varato due giorni fa. E ammontano a circa 3 milioni di euro le risorse che che arrivano sul territorio della provincia di Pisa grazie all’emendamento al bilancio approvato in aula, che vanno a sommarsi ai 4 milioni arrivati con l’ultima variazione di bilancio. "Questo motivo - spiega il presidente del consiglio regionale della Toscana, il pisano Antonio Mazzeo -. è motivo di particolare soddisfazione perché significa dare risposte che le amministrazioni comunali e i cittadini aspettavano da tempo. Ci sono risorse che vanno a soddisfare settori fondamentali come il patrimonio culturale, gli impianti sportivi e gli spazi di aggregazione giovanile". "Con l’approvazione della legge di bilancio - sottolinea l’assessora regionale Alessandra Nardini – è stato compiuto un ulteriore passo importante anche per gli investimenti in provincia di Pisa. Sono stati destinati al nostro territorio ben 3 milioni di euro, che si concretizzeranno in interventi importanti e attesi. Sono risorse importanti, che confermano l’attenzione che, come Regione Toscana, vogliamo continuare a rivolgere alla nostra provincia".

I Comuni pisani destinatari del tesoretto sono San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Luce, Crespina-Lorenzana e Vicopisano. A San Giuliano Terme - sottolinea Mazzeo – arriveranno 800mila euro di cui 100mila per l’anno 2025, 450mila nel 2026 e i restanti 250mila euro per il 2027 per il recupero della biblioteca. Obiettivo è dare ai cittadini di San Giuliano Terme un luogo di cultura, perché ogni euro investito in cultura è un euro investito in libertà". Al Comune di San Miniato sono stati destinati invece 800mila euro, di cui 270 mila nel 2025 e 530mila nel 2026 per i lavori di riqualificazione del prato di Piazza del Duomo, come già anticipato nei giorni scorsi anche dal governatore Giani.

Contributo straordinario di 400mila euro, di cui 200mila nel 2025 e 200mila nel 2026 al Comune di Santa Luce per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e potenziamento del Centro Civico nella Frazione di Pomaia, mentre il al Comune di Crespina Lorenzana beneficerà di un contributo straordinario di 800mila euro, di cui 200mila nel 2025 e 600mila nel 2026, per la realizzazione di una palestra sportiva nella popolosa frazione di Cenaia. L’ultimo contributo, pari a 200mila euro per l’anno 2025, è arrivato sempre tramite emendamento, al Comune di Vicopisano per la manutenzione straordinaria della sede del centro aggregativo “Spazio ai giovani”.