Torna il "Pisa revenue experience". Ecco l’evento dedicato all’ospitalità

PISA

Un evento esclusivo nel panorama dell’ospitalità e dedicato ai professionisti del settore alberghiero. Torna anche quest anno dopo il successo della prima edizione “Pisa revenue experience“, in programma martedì 12 novembre alle 9 alle Officine Garibaldi. L’appuntamento, aperto al pubblico, è promosso ed organizzato da Oike Hospitality, con la collaborazione di Confcommercio provincia di Pisa e il patrocinio del Comune, ed è stato presentato ieri in una conferenza stampa alla presenza di Cesare Andrisano, direttore Paim turismo e Oike Hospitality, del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e di Cristina Licari di Style’n travel. L’obiettivo è quello di fornire ai professionisti del settore le conoscenze, le risorse e le relazioni necessarie per eccellere in un ambiente competitivo, ci saranno infatti interventi di autorità e aziende leader del settore. "Sarà un evento importante, che permetterà di conoscere il revenue, un sistema che permette di ottimizzare le tariffe che riguardano i viaggi - dichiara Andrisano - e aumentare di conseguenza anche i flussi dei turisti che arrivano nel nostro territorio".

Durante la giornata i partecipanti potranno infatti approfondire la conoscenza delle strategie del revenue management più avanzate, anche ascoltando interventi di esperti del livello di Booking, Slope, Hermes Hotels. "Devo ringraziare Oike Hospitality per questa grande opportunità - ha affermato Pieragnoli - il turismo sta aumentando nella nostra provincia a livello quantitativo, adesso dobbiamo curare la qualità dell’offerta, per renderci competitivi con le altre aree della regione".

L’importanza dell’accoglienza è un concetto che è stato al centro delle tecniche studiate per migliorare l’offerta turistica della nostra città, così come è stato ricordato durante la conferenza: chi arriva a Pisa spesso staziona qualche ora in piazza dei Miracoli, senza esplorare le bellezze e le potenzialità del territorio che circonda l’area cittadina, si pensi alle ricchezze enogastronomiche delle colline pisane o alle risorse artistiche e storiche della provincia. "In qualità di professionisti del marketing, comprendiamo quanto sia cruciale il Revenue per il settore turistico, rappresenta un’importante opportunità per esplorare e condividere strategie che possono contribuire a una crescita sostenibile in questo ambito" ha concluso Cristina Licari.

Alessandra Alderigi