Teatro I biglietti e la stagione

CASCINA

A partire da oggi sarà possibile acquistare la prevendita dei biglietti della stagione teatrale 2024-25 della Città del Teatro di Cascina.

Il programma che è stato presentato è ricco di nomi illustri e tematiche contemporanee. Infatti la stagione vedrà sul palco di Cascina Pippo Delbono, Concita De Gregorio, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Silvio Orlando, Cèsar Brie, Niccolò Fettarappa, Marta Cuscunà, Angela Finocchiaro, Gaia Nanni, Valerio Aprea e tanti altri.

Fra gli spettacoli degni di nota della stagione teatrale troviamo sicuramente “Matteotti. Anatomia di un fascismo“ di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, regia Sandra Mangini. Lo spettacolo avrà luogo l’8 novembre alle ore 21.00 e ricostruisce il caso Matteotti attraverso teatro e musica. Protagonista della scena sarà la voce di Ottavia Piccolo. Altro spettacolo degno di nota è “L’origine del mondo“ scritto e diretto da Lucia Calamaro,con Concita De Gregorio. Lo spettacolo esplora ed analizza le dinamiche familiari e la depressione attraverso tre generazioni di donne, delineando così un quadro molto complesso ma allo stesso tempo ironico.

Saranno disponibili anche gli abbonamenti e i biglietti per “Domenica a teatro“, la rassegna per famiglie che ospiterà compagnie teatrali da tutta Italia. Già da settembre è invece possibile acquistare la prevendita per gli eventi fuori abbonamento, tra cui il concerto di Alice e quello di Peppe Servillo, gli spettacoli di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Arturo Brachetti, L’Orchestra della Toscana e il gospel di Dennis Reed and Gap.

La biglietteria del teatro è aperta nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.30. Inoltre il martedì e il venerdì la biglietteria sarà aperta anche nel pomeriggio con il seguente orario 16.30-19.30. Infine la bilgietteria rimarrà aperta anche il sabato dalle ore 10 alle ore 13. Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento (ingresso sale Via Lea Garofalo). È possibile acquistare online fino ad un’ora e mezzo prima dell’inizio dello spettacolo, e nei punti vendita BoxOffice Toscana-Ticketone. Per ulteriori informazioni contattare:

[email protected] 050.744400 int. 1

lacittadelteatro.it