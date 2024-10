Sostituzione dei contatori dell’acqua, 18mila le utenze interessate

Dopo Pisa, anche a Cascina prende il via il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua predisposto da Acque. A essere coinvolte saranno circa 18mila utenze in totale. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta provvedendo alle attività tramite aziende fornitrici specializzate in servizi al cliente. L’ammodernamento del parco contatori ha come obiettivo quello di efficientare il servizio idrico e di semplificare l’attività di lettura dei consumi. Questi nuovi impianti consentono, oltre alla lettura visiva del misuratore - utile anche per l’utente - la rilevazione da parte dell’operatore dei consumi mediante onde radio a distanza, senza la necessità di accedere al vano di alloggiamento.La sostituzione dei vecchi misuratori è effettuata gratuitamente, senza alcun addebito, e non comporta interventi sull’impianto privato. La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è necessaria. Gli operatori saranno riconoscibili grazie ai contrassegni posti sul vestiario e sull’auto di servizio. Durante l’intervento, si verificherà una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti. Nelle settimane seguenti, ciascun utente riceverà il verbale di sostituzione, insieme alle foto del vecchio e del nuovo misuratore, dalle quali sarà possibile leggere i valori del numeratore e il numero di matricola.