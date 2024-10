Schleiniani, fumata grigia dall’assemblea di Coltano

Fumata grigia all’assemblea del Pd pisano di giovedì sera a Coltano. La sinistra dem non è ancora giunta alla decisione su chi sarà il candidato alla segreteria comunale che dovrà sfidare Mario Iannella, il candidato dell’area Bonaccini in attesa di un avversario da ormai quasi un anno. Tuttavia, come spiega Vladimiro Basta, che ha presieduto la riunione, è ancora "in corso la redazione della piattaforma congressuale, che raccoglierà i contributi di molti, militanti ed esperti, per arrivare solo successivamente a una rosa di nomi".

Sono ancora diversi i passaggi da compiere, tra cui la consultazione con "tutti quei simpatizzanti vicini ai cardini della piattaforma programmatica di un Pd che assomigli anche a Pisa al partito di Elly Schlein", ha aggiunto Basta, che esclude a questo punto la possibilità di un candidato unitario: "Nel momento in cui ci si candida portando le firme, questo viene escluso a priori". Iannella, infatti, ha presentato la sua candidatura alla segreteria comunale ormai quasi un anno fa. Da allora, i progressisti dem si sono arrovellati alla ricerca di un nome da mettere in campo. L’obiettivo, però, è chiaro: mantenere la segreteria a sinistra, in continuità con Andrea Ferrante. All’assemblea di giovedì hanno partecipato un centinaio di persone, tra cui i sostenitori cittadini della linea politica voluta dalla segretaria Elly Schlein. A presiedere e introdurre la riunione è stato Vladimiro Basta, che nel suo intervento ha richiamato la necessità di riattivare i circoli del partito per coinvolgere maggiormente la base. Al tavolo della presidenza, insieme a Basta, erano presenti Ilaria Fiori, Annarita Gatto ed Enrico Bruni, i quattro nomi più accreditati per guidare l’area Schlein nella sfida per mantenere la guida del partito cittadino. "Siamo una comunità – ha detto Basta – che non deve avere un capo, ma una guida capace di coinvolgere tutti e di condurre le battaglie che decideremo di affrontare insieme. Sulla contrarietà alla base nel Parco, sulla ripubblicizzazione di Acque e sull’opposizione alla multiutility, siamo riusciti a portare tutto il Pd sulle posizioni per cui abbiamo combattuto". Nel frattempo, sono state programmate nuove riunioni in un tour che toccherà altri quartieri. Tuttavia, del congresso non si vede ancora l’ombra. Secondo alcuni, potrebbe già tenersi a novembre o forse anche prima, ma a decidere sarà la commissione regionale del Pd.

