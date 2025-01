San Giuliano Terme, il 12 ottobre assemblea sugli impianti di radiotelecomunicazione

San Giuliano Terme (Pisa), 8 ottobre 2021 - Il Garante dell'informazione e della Partecipazione Alessio Pierotti ha convocato per martedì 12 ottobre l'assemblea pubblica per procedura di verifica di assoggettabilità a Verifica Ambientale Strategica, in adempimento alle procedure previste delle vigenti normative. L'assemblea pubblica sugli impianti di radiotelecomunicazione si svolgerà in modalità on-line sulla piattaforma Zoom con inizio alle ore 15.00. Il documento preliminare è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme (pagina del Garante).

REGOLAMENTI E PROGRAMMI - Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 4 agosto 2011 è stato approvato il Piano Comunale per l'installazione degli impianti di radiotelecomunicazione, costituente variante all'allora vigente Regolamento Urbanistico e redatto secondo della LRT 54/2000. Successivamente l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla stesura dei programmi e dei loro successivi aggiornamenti ai sensi delle normative vigenti. Essendo l'ultimo di questi aggiornamenti scaduto, l'Amministrazione Comunale, nei tempi e nei modi previsti dalla attuali normative, ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di un nuovo programma che tenga conto dei piani di sviluppo di rete per l'anno 2021 pervenute dai gestori della telefonia mobile. In adeguamento a quanto disposto dalla LRT 10/2010 e smi, l'Amministrazione ha predisposto il documento preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. Ricordo che le aree individuate dal programma per la localizzazione degli impianti sono le zone F5 ai sensi dell'art. 24, comma 8 delle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico, oggi Piano Operativo Comunale (POC); l'articolo 24, comma 7bis "Impianti di radiocomunicazione" del POC vigente disciplina infatti la realizzazione sul territorio di infrastrutture e impianti tecnici di interesse generale facendo riferimento agli strumenti del programma.

NUOVO PROGRAMMA - Il nuovo programma, con valenza triennale, verrà redatto tenendo conto della localizzazione sul territorio e potenziamento di impianti di telefonia mobile e radiocomunicazione nel rispetto della salute umana e minimizzando l'impatto paesaggistico (obiettivo). Si provvederà all'adeguamento della disciplina di dettaglio afferente gli impianti di radiocomunicazione idonei oggetto di valutazione (azione collegata alla variante).

