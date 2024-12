Pisa, 10 dicembre 2024 - Sono stati rinnovati gli organismi direttivi dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa. Nei giorni 1 e 2 dicembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organismi direttivi dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa e il giorno 9 dicembre, nella riunione di insediamento sono state elette le cariche dell’ordine.

Presidente è stata eletta Claudia Calderini, come vicepresidente Emiliano Carlotti, Tesoriere Fabio Belli e Segretario Roberto Vierucci. Gli altri componenti del consiglio direttivo sono Daniele Carbocci, Scilla Ghionzoli, Lorenzo Peluso, Laura Scateni, Vera Scampuddu, Valeria Lodovichi, Filomena Albano, Libera la Montagna, Matteo Faller, Pietro Michele Gallo e Elisa Bandecchi. Inoltre, si è rinnovata la commissione d’albo dove sono risultati eletti Michele Miceli, Lorenzo Ricci, Elisabetta Paolini, Alessandro Silvestri, Rita Bellucci, Ferdinand Saro, Lucia Del Frate, Deborah Pescini e Rossana Deluca. Infine i revisori dei conti Anna Matteoni, Flavia Loredana di Lalla e Barbara Mattei, supplente. Il consiglio direttivo sarà da subito impegnato ad affrontare i temi più scottanti per la professione, a partire dalla scarsa attrattività della professione promuovendo campagne informative e divulgative con il coinvolgimento degli iscritti e delle associazioni professionali con attività di orientamento e avvicinamento dei giovani alla professione infermieristica. Altro tema in cui l’ordine sarà impegnato con le istituzioni preposte e le associazioni di cittadini, sarà quello sul fronte delle aggressioni di cui sono quotidianamente oggetto gli infermieri