Rinforzi estivi sul territorio: "In arrivo quaranta agenti"

I carabinieri lo hanno arrestato dopo essere intervenuti per una lite in centro. In tasca aveva 29 dosi di cocaina e un coltello di 12 centimetri. In mano invece agitava una spranga di ferro di oltre un metro e ha anche opposto resistenza al controllo, anche se alla fine i militari sono riusciti a "disarmarlo" e arrestarlo. In suo possesso - trovati dopo perquisizione persobnale - anche 600 euro in contanti presumibilmente provento di spaccio. Ma nonostante tutto questo, dopo una notta in camera di sicurezza e la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, il pusher violento se l’è cavata con il solo divieto di dimora in provincia di Pisa.

Sul fronte della sicurezza, però, il deputato della Lega, Edoardo Ziello, esulta per il rafforzamento della dotazione organica di forze dell’ordine nel periodo estivo. "Grazie al mio impegno - scrive il parlamentare del Carroccio in una nota - arriveranno altri 40 agenti. E’ stata pubblicata da poco, da parte dell’ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva per quest’anno. La provincia di Pisa spicca per aver ottenuto quaranta operatori in più".

Nello specifico si tratta di sei poliziotti per il mese di luglio, 12 agenti di polizia e 16 finanzieri in più nel periodo compreso tra il 2 e il 16 agosto e 6 poliziotti tra il 17 agosto e il primo settembre. "Nei mesi scorsi - ha ricordato Ziello - avevo chiesto al sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, maggiori forze per il periodo estivo, considerato il notevole afflusso di persone che si registra sia sul litorale che nel centro storico. Grazie al grande impegno profuso del sottosegretario e al lavoro instancabile del ministero dell’interno siamo riusciti a ottenere questi 40 agenti tra polizia di Stato e Guardia di finanza, con la prima aliquota di personale che entrerà in servizio già da domani". "Preziosi rinforzi", ha concluso Ziello, "che si aggiungono al contingente strutturale dei singoli reparti che verranno utilizzati dal questore di Pisa per tutti i servizi che riterrà opportuno determinare ed erogare: si tratta di un’ulteriore dimostrazione di attenzione sulla sicurezza che ho fatto arrivare da Roma per il nostro territorio". Anche Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega ringrazia "il ministro Piantedosi, il sottosegretario Molteni e tutto il Viminale per l’attenzione che il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva ha dimostrato nei confronti del territorio che mi onoro di rappresentare in Parlamento".

Gab. Mas.