"Riflessi nel tempo: memorie pisane" di Carla Rossi

Evento culturale nei locali delle Officine Garibaldi di via Gioberti 39: domani alle 17,30 vernissage della mostra di pittura di Carla Rossi (nella foto) dal titolo "Riflessi nel tempo: memorie pisane". Lo annuncia ARTinGENIO MUSEUM che ha sede nelle Officine stesse. Curatori della mostra sono Francesco Corsi e Laura Luciano. Lo stesso Corsi, direttore del museo, introdurrà il tema della mostra che resterà aperta fino al 30 aprile e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 19.00 ma anche, su appuntamento, dalle 15 alle 19.00 (per visite guidate), dal lunedì al venerdì. L’autrice delle tele, Carla Rossi, è una nota artista pisana, già docente di storia dell’arte. In questa sua personale invita a immergerci in un viaggio attraverso cinque decenni di esplorazione artistica, contemplando l’evoluzione del paesaggio, del colore e della materia attraverso gli occhi di un’artista visionaria. I suoi paesaggi, intensi e suggestivi catturano l’essenza e l’atmosfera dei luoghi che dipinge, restituiti alla loro dimensione naturale attraverso una poetica forza espressionista. L’artista guida anche attraverso i paesaggi urbani della pittoresca città di Pisa, catturando l’essenza dell’antica città toscana, con i suoi monumenti iconici e le sue infrastrutture, immergendoli in una prospettiva e in una particolare luce, quasi soffusa, che trasmette un senso di storia e di malinconica poesia. Oltre ai paesaggi, la pittura di Carla Rossi incontra la figura femminile inserita nell’ambiente naturale in modo armonioso. Una mostra da non perdere (ARTinGENIO MUSEUM, per info: 335-7789135 e 347-6114373). La mostra della pittrice Carla Rossi una delle molte iniziative di Artingenio Museum. Per tre domeniche nel mese di marzo alcune opere di pittori presenti nelle strutture delle Officine sono state esposte, destando grande interesse, all’interno dell’ippodromo di San Rossore in collaborazione con Alfea e San Rossore Turf Club.

R.C.