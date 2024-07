Raffica di furti con spaccata nelle auto. ’Svegliati da una forte botta’

Auto spaccate nella notte giovedì e venerdì a Tirrenia. Almeno quattro aperte e rovistate in via delle Orchidee, ma anche altre parcheggiate lungo il viale. Non tutte sono state danneggiate, alcune, infatti, erano già aperte. Una notizia riportata sulla pagina facebook "Sei di Tirrenia se" da cui è stata prese anche la foto. "Siamo stati svegliati dai cani", racconta un residente. "Poi abbiamo sentito una forte botta". Probabilmente si trattava del sasso o dell’arnese utilizzato per sfondare il vetro durante l’impatto. "Fortunatamente la mia macchina era aperta e non hanno spaccato vetri per entrare. Chiaramente dentro non hanno trovato-preso niente", commenta un navigatore. "Quali altri danni?", chiede un altro. "La mia fortunatamente non è stata danneggiata però è stata aperta e hanno rovistato dentro", si aggiunge la voce di un altro utente. "Non so che cosa pensano di trovare dentro una vettura". E ancora qualcuno racconta che anche sul viale del Tirreno a Calambrone nei giorni scorsi ci sono stati episodi simili. Auto e camper spaccati. "Aanno benissimo che controlli non ce ne sono e se anche qualcuno vede e chiama il 112 , anche in pieno giorno, avanti che arrivino hanno tutto il tempo di fare i loro comodi e scappare".