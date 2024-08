Raccolta firme in difesa degli alberi. Mobilitazione a piazzale Genova

Il comitato "Difesa alberi Pisa" risponde all’appello di alcuni residenti delle piazze di Porta a Lucca oggetto di tagli arborei per partire stasera con una raccolta firme in Piazzale Genova alle 21. "Su richiesta dei residenti dei piazzali in vista dell’imminente convocazione della ditta preposta al taglio alberi in piazzale Ravenna, Venezia e Amalfi, stasera alle 21 , saremo in piazzale Genova per una raccolta firme e per lanciare una petizione a Pisa". Quando ci furono quei tagli in Porta a Lucca, Legambiente, Lipu, Italia Nostra, Wwf-Alta Toscana e Sinistra Unita per Pisa stigmatizzarono l’ennesimo taglio di alberi sani, "monumentali" e non invasivi di marciapiedi e carreggiate. "Il bilancio arboreo – scrivono dal Comitato – non si fa con il numero di fusti ma con i volumi delle chiome. Se al posto di un albero di primaria grandezza a larga chioma metto una pianta che forse sarà albero tra tanti anni, ho annullato tutti i benefici ecosistemici, inclusa l’ombra e la frescura. I dati degli studi ci dicono che le strade con piccole piante equivalgono a strade desertiche prive di alberi. Le capitozzature sono effettivamente evitate come chiede il regolamento? Le aree intorno agli alberi appena piantati rispettano le dimensioni previste dal regolamento? I lavori nel sottosuolo rispettano sempre la salute delle radici e quindi dell’intero albero? Riteniamo che i numeri del "rinnovo arboreo" non reggano e aspettiamo ancora tante risposte".

Carlo Venturini