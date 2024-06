Premio Marco Innocenti. I vincitori delle Medie

Attualità, emozioni, sentimenti, sogni e difficoltà quotidiane. C’è tutto questo (e molto di più) nei racconti elaborati per l’edizione 2024 del Premio Marco Innocenti, dedicato allo scrittore pisano improvvisamente scomparso nel 2022. Per la sezione riservata alle scuole secondarie di primo grado la giuria - composta da Vincenzo Mirra, Giulia Cupido, Fabrizio Altieri Davide Guadagni e Bruna Ciompi Innocenti (madre di Marco) ha valutato i lavori provenienti da 22 classi di 8 istituti comprensivi. E in una Leopolda gremita di ragazzi sono stati annunciati, tra gli applausi, i vincitori. Primo posto, ex aequo, per Martina Paletti, alunna della 2° E delle medie Mazzini (Ic Tongiorgi di Pisa) con il racconto "Il Mosaico del Botticelli" e Anna Guiducci della media Fra Domenico da Peccioli con il racconto "Castelli di carta". Medaglia d’argento per Ludovica Biondi della classe 3° B sempre della media Fra Domenico da Peccioli con "Il mio eroe", bronzo per Maria Soporan e Anna Antoni della 1° A delle Tabarrin di Pamarance, che hanno scritto insieme "Una città libera". Prima la lettura, poi la scrittura. Alle classi delle secondarie di primo grado sono stati proposti due testi a scelta degli insegnanti: "Billy e i pipistrelli", di Albero delle Matite, e "Leopard Boy", di Edizioni Corsare. Il primo libro è un inno all’amicizia e alla libertà. È una storia ambientata in un luogo immaginario e proiettata in un futuro verosimile. Il secondo libro è un romanzo dove si fondono realtà e fantasia e le esperienze del protagonista offrono infiniti spunti di riflessione e di maturazione per i nostri ragazzi. Gli alunni si sono lasciati ispirare per poi produrre elaborati individuali, i migliori sono stati selezionati dagli insegnanti e inviati per partecipare alla sfida. Il concorso è patrocinato dal Comune di Pisa, promosso dalla rete Bibliolandia e dall’associazione "Il Gabbiano", con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e il supporto di estimatori e amici di Marco appartenenti al mondo della cultura.