‘Per il nuovo Pd’. Oggi al circolo. Cavallino Rosso

"Per il nuovo Pd", terza assemblea pubblica del mese, stasera, dalle 18,al circolo Arci Cavallino Rosso, sulla via Livornese. "Sarà l’occasione - spiegano gli schleiniani pisani – per toccare con mano i problemi dei quartieri di Porta a Mare, la Vettola e San Piero, e ascoltare la nostra base in quei territori e riferire quanto fatto dal gruppo di lavoro che sta preparando il nostro documento congressuale. "Noi speriamo che si affermi ovunque la voglia di un partito nuovo, come hanno chiesto i nostri elettori scegliendo Elly Schlein alle primarie. Un partito in sintonia con la base e i suoi valori, che sappia schierarsi tempestivamente sui temi politici più urgenti, e a cui iscritti e simpatizzanti possano rivolgersi sempre, un partito partecipato, fatto di iscritti veri, circoli aperti, assemblee pubbliche, organismi riconosciuti, attivi ed efficienti, aperto, dialogante e capace di fare squadra per costruire un’alternativa rifiutando personalismi e degenerazioni correntizie, costruendo alleanze larghe".