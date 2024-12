Nuove guide multimediali in LIS per il Museo di San Matteo e il Museo di Palazzo Reale

Pisa, 17 dicembre 2024 – “Rendere i luoghi non accessibili a tutti semplicemente adatti” è una delle finalità delle nuove audio-videoguide in LIS (Lingua dei Segni Italiana) del Museo nazionale di San Matteo e del Museo nazionale di Palazzo Reale, online e disponibili gratuitamente per tutti da giovedì 19 dicembre 2024.

Finanziate nell’ambito del PNRR promosso dall’Unione Europea – Next Generation EU e realizzate in collaborazione con digi.Art - Servizi digitali per l’Arte, le guide multimediali consentono ai musei pisani di offrire un servizio più efficiente e inclusivo, finalizzato al coinvolgente partecipazione alla cultura.

Le nuove app delle guide gratuite disponibili sia per Android, sia per iOS si potranno scaricare sul proprio smartphone all’ingresso dei due Musei tramite QR e dai principali market store per iniziare subito un percorso guidato, con brevi descrizioni dei capolavori e informazioni essenziali sugli edifici che li ospitano, ma saranno anche online sul sito web https://museitoscana.cultura.gov.it/ e sulla piattaforma nazionale www.videoguidalis.it.

Le applicazioni non sono rivolte solo ai sordi, infatti migliorano per tutti l’accessibilità e l’inclusione poiché integrano in un’unica interfaccia la Lingua dei Segni Italiana con video e testi, e l’Italiano con audio, testi e immagini, oltre a una galleria fotografica e avvisi e consigli per la visita. I testi sono stati opportunamente adattati dall’italiano alla LIS da Rosanna Pesce e tradotti in LIS da Antonio Parente esperto della Lingua dei Segni Italiana.

L’inserimento dei testi mira all’inclusione degli udenti e rispetta anche le diverse anime della stessa comunità sorda, che comprende sordi oralisti e persone diventate sorde in età avanzata che possono non conoscere la LIS. Le VideoguidaLIS sviluppate per i Musei Nazionale di Pisa comprendono video in LIS, audio in italiano e testi in italiano che illustrano e ripercorrono con focus tematici le varie sezioni dei musei, la galleria fotografica e i contatti, che accompagneranno il pubblico a partire dal benvenuto del traduttore in LIS, insieme agli avvisi e ai consigli per la visita.

Queste nuove guide multimediali, a cui si aggiungerà a breve quella della Certosa monumentale di Calci, si pongono nella direzione di rendere i Musei Nazionali di Pisa più inclusivi, attenti alle esigenze dei vari pubblici e accessibili al maggior numero possibile di persone.