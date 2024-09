Mura di Pisa, domenica 6 ottobre il 'Saluto all'estate'

Pisa, 28 settembre 2024 - Una passeggiata meditativa in pieno centro e allo stesso tempo lontani dallo stress urbano, immersi nella bellezza del verde e dei monumenti cittadini: domenica 6 ottobre ‘Saluto all’estate’, un percorso tra riflessione e autoconsapevolezza nello splendido scenario che si delinea sulle Mura di Pisa a 11 metri di altezza. L’insegnante Yoga Simila Laiatici dell’associazione ‘Ananda Guna K9 Asd‘ guiderà i partecipanti in questo percorso che prevede asana e respirazione consapevole, per rilassarsi, gestire le emozioni e trovare equilibrio ed energia. Un saluto al sole estivo ed un benvenuto all’autunno: appuntamento alle 16 alla Torre di Legno, l’accesso alle Mura vicino ai lungarni dietro piazza del Rosso, per un percorso a tappe di circa due ore che porta fino a Piazza dei Miracoli, gran finale sulla piazza più famosa del mondo vicino all’ora del tramonto, immersi in un panorama unico. Biglietto a 20 euro comprensivo di ingresso alle Mura e della tessera dell’associazione ‘Ananda Guna K9 Asd‘. Per informazioni e iscrizioni: telefono 3924964722, mail [email protected]