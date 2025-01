Oltre 10 milioni dalle multe. A Pisa 152.508 violazioni rilevate dalla municipale e 1.081 incidenti stradali

Pisa, 21 gennaio 2025 – La ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, celebrata ieri nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, alla presenza delle autorità e delle rappresentanze delle polizie municipali dei Comuni della provincia di Pisa è stata anche l’occasione per il comandante dei vigili urbani di Pisa, Elio Cappellini, di fare il punto sull’attività svolta nel corso del 2024 sul territorio comunale. Per il Comune presente il sindaco, Michele Conti che ha voluto ringraziare il personale della Municipale.

“Il loro ruolo - ha detto il sindaco – è centrale quale presidio di legalità sul territorio comunale. In questi anni abbiamo lavorato per potenziare il servizio, con nuovi innesti nell’organico che ha significato ringiovanimento e ingresso di nuove professionalità delle risorse umane. La maggiore presenza sulle strade delle donne e uomini della Municipale ha assicurato maggiore prevenzione ed è frutto di un preciso indirizzo politico che prevede un investimento sul personale che si affianca a quelli per la sicurezza, quali le risorse per implementare la rete di videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica”.

Poi è toccato al comandante Cappellini ripercorrere, in un excursus fatto soprattutto di numeri, l’attività dell’anno appena concluso. Che si caratterizza, ancora una volta, per l’alto numero di incidenti - ben 1.081, oltre due al giorno sul solo territorio comunale, rilevati dalle pattuglie della Municipale, di cui purtroppo cinque con esito mortale, 522 con feriti, 559 con danni a sole cose. Non va meglio sul fronte delle violazioni al codice della strada, ben 152.508 contestazioni elevate, che frutteranno nelle casse del Comune un tesoretto di 10 milioni e 659.075,34 euro, mentre sono state 16 violazioni accertate per guida in stato di ebbrezza, 114 ordini di allontanamento per violazione al regolamento di Polizia Urbana e 130 sequestri amministrativi di merce venduta abusivamente (soprattutto in zona Duomo e sul Litorale) con 30.773 oggetti sequestrati.

Nel corso del 2024 gli agenti della polizia municipale, hanno inviato all’autorità giudiziaria 185 notizie di reato mentre sono due gli arresti effettuati in flagranza di reato, 118 le denunce/querele ricevute, 50 i soggetti denunciati in stato di libertà. Sul fronte delle occupazioni di immobili sono stati effettuati in totale 15 sgomberi di immobili occupati abusivamente, mentre siamo a quota 20 sequestri penali effettuati di iniziativa o su delega del Pubblico Ministero. I controlli sul fronte del commercio e delle strutture ricettive contano ben 95 verbali di polizia amministrativa (violazioni norme su strutture ricettive, occupazioni non autorizzate di suolo pubblico, etc.), mentre sono 92 controlli ad attività ricettive (alberghi, b&b, locazioni turistiche). Nel corso dell’anno il centralino della Municipale ha gestito 68.442 richieste telefoniche, con 412 comunicazioni radio giornaliere.