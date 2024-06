Mostra sul Giugno Pisano all'Eurohotel di Cascina

Cascina (Pisa), 12 giugno 2024 - Tornano i giorni della tradizione: si terrà sabato 15 giugno l'inaugurazione della mostra d'arte fotografia sul Giugno Pisano di 5570 Associazione di Arte Pittorica Fotografica. L'appuntamento è all'Eurohotel di Cascina a partire dalle 18:00. I curatori ed espositori della mostra - che ripercorrerà i tre eventi chiave del Giugno Pisano, il Gioco del Ponte, la Luminara e la Regata - sono Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco, che da oltre 10 anni operano sul territorio per la diffusione e la valorizzazione dell'arte locale. L'evento è gratuito, così come l'accesso alla mostra, che sarà visibile per tutto il mese di giugno.