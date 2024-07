Monte Pisano palco per l’ArtFestival. Undici spettacoli sotto le stelle

Un palcoscenico itinerante a cielo aperto nei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Tocca scenari suggestivi ed inediti la terza edizione del Monte Pisano Art Festival, la rassegna ideata da FuoriOpera, Strada dell’Olio Monti Pisani e dai cinque comuni che fanno parte delle Terre di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti a cui, quest’anno, si aggiunge anche Pisa, con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e il sostegno della Fondazione Pisa.

Dal 20 al 30 luglio, undici appuntamenti che vedranno piazze, borghi, pievi, giardini, cortili, frantoi del Monte Pisano diventare una sala da concerto sotto le stelle, nella quale si fonderanno opera, teatro, danza, cultura, sapori, natura, territori da scoprire. "La promozione del territorio, dei suoi comuni e delle tradizioni locali è al centro del nostro impegno fin dalla prima edizione del festival- ha commentato Gianluca Bovoli, presidente de La Strada dell’Olio Monti Pisani durante la presentazione che si è svolta ieri alla Camera di Commercio di Pisa- anche quest’anno si rinnova la preziosa collaborazione corale e l’armonia tra i Comuni, chiara testimonianza della volontà condivisa di sostenere il patrimonio di risorse, costumi e sapori delle zone coinvolte".

Cristina Martelli, segretario generale Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha sottolineato il legame tra la rassegna e il territorio: "L’evento rappresenta un’ottima occasione, in perfetta sintonia con lo spirito del progetto Terre di Pisa". Le location scelte compongono un ideale percorso attraverso il Monte Pisano senza dimenticare la città e la costa: si partirà da Pisa, con il cortile di Palazzo Blu, per poi raggiungere la Rocca Giardino Fehr a Vicopisano, i Bagni di Pisa a San Giuliano, la Certosa di Pisa a Calci, Via del Riale a Vicopisano, la spiaggia di Marina di Vecchiano, il Frantoio del Grifone a Vicopisano, la Pieve di Santa Giulia a Vicopisano, Villa del Lupo ad Arena Metato e piazza San Francesco a Buti. Sabato 20 luglio, alle 21.30, inaugurazione nel cortile di Palazzo Blu: "Notturno d’archi" con l’Orchestra Virtuoso Ensemble, in scena Miquel Muñiz, solista, e Andrea Gottfried, direttore. Domenica 21 luglio stesso orario, prima tappa a Vicopisano nella Rocca Giardino Fehr con l’opera in tre atti Tosca, lunedì 22 si posegue ai Bagni di Pisa, a San Giuliano Terme, con "Enjoy The sound" con Luca Rampini al pianoforte.

Andrea Gottfried, direttore artistico della rassegna, ha espresso la sua soddisfazione "questo evento è un viaggio a tappe che propone musica di qualità, spettacoli teatrali originali e opportunità per scoprire anche i sapori e le bellezze naturali, abbiamo scelto luoghi iconici in cui ogni spettacolo è pensato ‘su misura’ per lo spazio che lo accoglie". [email protected]; montepisanoartfestival.it, spettacoli su prenotazione.

Alessandra Alderigi