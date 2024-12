Mondo Meccatronico. Diventare professionisti

La Regione Toscana ha riconfermato a Santa Croce

"Mega", il percorso triennale alternativo alla

scuola superiore e gratuito per chi partecipa, dedicato

al settore della meccatronica per le autoriparazioni. Si

tratta della quinta edizione per questa iniziativa di

formazione promossa da Formatica Scarl, che nel Comprensorio del Cuoio opera in partnership con Forium. Le iscrizioni saranno possibili soltanto dal mese di gennaio tramite il portale Unica. Nel percorso “Mega 5”, che vedrà il suo avvio a settembre 2025, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o c con meno di 18 anni.