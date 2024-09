Militari colpiti da malattie o crisi: il dono

Offrire sostegno e aiuto a chi dedica la parte della propria giovinezza al servizio del Paese. E’ lo spirito che muove l’Associazione solidarietà Amaranto, punto di riferimento fondamentale per molti paracadutisti della Brigata Folgore che si sono trovati colpiti dalla crisi, ad affrontare difficoltà finanziarie o ad essere affetti da malattie che hanno messo a dura prova la loro stabilità economica e il loro benessere. Per sostenere le proprie attività, l’Associazione organizza regolarmente eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi, che coinvolgono la comunità locale, le istituzioni e i sostenitori dell’associazione, creando un senso di solidarietà e di appartenenza, riuscendo così ad erogare contributi economici per affrontare spese mediche, cure specialistiche, bollette, mensilità di affitto e altre necessità urgenti. Chi volesse contribuire, info al 3887331888, [email protected].