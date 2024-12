Le scelte musicali di Radio Incontro Pisa

Pisa 13 dicembre 2024- Le strenne natalizie musicali scelte per noi da Luca Demar. I brani più trasmessi della settimana dal 9 al 13 dicembre su Radio Incontro.

1. Paola Iezzi – “Club Astronave” L’abbiamo vista impegnata come giudice di X-factor. Adesso ci fa ballare con questa sua nuova hit esplosiva, energica e frizzante come una bottiglia di spumante stappata per dare il benvenuto al 2025.

2. Il volo – “Tra le onde” Il trio pop-lirico si prepara a Sanremo 2025 e ci accompagna fino alle feste di Natale con una canzone che conferma la loro cifra stilistica: bel canto, armonie semplici, e un ritornello da cantare sotto l’albero.

3. Cesare Cremonini feat. Luca Carboni – “San Luca” Siamo a Bologna, sotto i portici, ritroviamo due emiliani doc: Cesare Cremonini e Luca Carboni. In questo brano si respira l’aria nostalgica di una giornata estiva durante una passeggiata da Bologna fino al Santuario della Madonna di San Luca.

4. Pino Daniele – “Again” Ci riscalda nuovamente il cuore, la voce del grande Pino Daniele. Non ci ha abbandonato e soprattutto non ci ha abbandonato la sua musica. Questo inedito ci fa ancora dire che siamo sulla strada ancora (cit. on the road again) e che resistiamo a tutto e a tutti.

5. Kendrick Lamar,SZA – luther Grande ritorno per il rapper californiano. Il nuovo album GNX ha raggiunto la vetta della classifica statunitense Billboard 200. Inoltre, Kendrick Lamar ha eguagliato un primato detenuto da Taylor Swift, Drake e i Beatles.