Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 16 ottobre 2024 - Un viaggio tra le novità di questi giorni e le più trasmesse da Radio Incontro, curato come sempre da Luca Demar.

1. Bastille – “Blue sky & the painter Il progetto di Dan Smith dei Bastille è quello di aver realizzato un album (“&”) da cui è tratto questo singolo ispirato dal pittore norvegese Edvard Munch. Quando la pittura incontra la musica arrivano i Bastillie 2. Ghali – “Niente panico” Un dialogo intimo rivolto ad un intera generazione che vive quotidianamente la paura e la fragilità. L’invito di Ghali è quello di non lasciare che la paura prenda il sopravvento soprattutto quando la paura ci fa vivere le giornate con molta meno serenità. 3. Tekla – “Maleducata” Il nuovo singolo in uscita dall’ 11 ottobre di Tekla, esplora ciò che di più profondo noi siamo. Il testo affronta la confusione e le incertezze dei rapporti. Si narrano i picchi emotivi che avvolgono le nostre relazioni quotidiane. Si ama e si detesta con la stessa identica intensità. 4. Ava Max – “Spot a fake” Dopo una serie di hit multi-platino, Ava Max arriva con questo brano pop che racchiude il messaggio contro l’ipocrisia. E’ un inno pop-dance con il quale, l’artista racconta la sua storia e afferma il suo valore di persona e performer. 5. Brunori Sas – “La ghigliottina” Dopo cinque anni dall’ultimo album, arriva il nuovo singolo del cantautore romano che denuncia l’infinito “scrolling” che domina i social e a cui tutti noi siamo soggetti quotidianamente. La realtà ci attraversa e neanche ce ne accorgiamo.