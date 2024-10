Lavori di bonifica nella Toscana cinquecentesca

Sabato alle 18 al Teatro di via Verdi a Vicopisano, si terrà la presentazione del libro "Infino che Arno si levò: uno studio d’archivio sulle bonifiche cinquecentesche nel territorio di Vicopisano, Bientina e Calcinaia", di Filippo Mori. Si tratta del primo appuntamento del festival "Cosimo I de’ Medici e Giorgio Vasari, tra storia e presente", organizzato da The Thing Promozione Eventi in occasione delle celebrazioni dei 450 anni dalla morte di queste due importanti figure storiche. La parte della provincia pisana in oggetto di questo libro, compresa tra i limiti meridionali dell’ex lago di Bientina e il territorio a nord dell’Arno, è stata interessata, in più di trecento anni, da interventi di bonifica che ne hanno modificato significativamente l’aspetto. Sono state bonifiche tra le più importanti in Toscana tra il XVI e il XIX secolo, realizzate con un unico intento finale: facilitare il deflusso delle acque che provenivano dal bacino del lago di Bientina e rendere più semplice la loro confluenza in Arno.

Questo studio indaga il più antico di questi lavori, il cosiddetto "Taglio di Calcinaia" ovvero la complessa rettifica dell’Arno nel suo tratto tra Calcinaia e Riparotti, oggettivamente il più importante (e il più oscuro) lavoro di bonifica della Toscana del Cinquecento. Il risultato è il ritratto di una società condizionata dalla presenza delle acque, aspetto che aiuta a comprendere meglio in che contesto sociale e economico la bonifica andò ad operare. Per programma e informazioni : [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it. Ingresso libero e gratuito.