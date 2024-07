“L'agricoltura e la popolazione in Toscana all'inizio dell'Ottocento” a San Rossore

Pisa, 3 luglio 2024 - Venerdì 5 luglio, nella Sala Gronchi (loc. Cascine vecchie) del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, si terrà la presentazione del volume “L’agricoltura e la popolazione in Toscana all'inizio dell'Ottocento. Un’indagine sul catasto particellare” di Giuliana Biagioli, edito da Pisa University Press. L’incontro di aprirà con i saluti istituzionali di: Riccardo Gaddi, direttore Parco MSRM Alessandra Martinelli, dir. Leonardo-IRTA Giovanna Marotta, Responsabile Scientifico Pisa University Press Insieme all’autrice, interverranno alla presentazione: Fabio Lucchesi, Università di Firenze, e Rossano Pazzagli, Università del Molise. Seguirà aperitivo Il libro Partendo dai dati originali del Catasto Toscano, frutto di un imponente e minuzioso lavoro di rilevazione attuato fra il 1810 e il 1835-1836, e integrandoli con informazioni sulla natura del suolo e sull’attività umana, l’opera fornisce una panoramica della destinazione colturale di ogni singolo comune e di ogni regione agraria toscana, integrata da una descrizione geo-pedologica, da un profilo demografico, e da indicazioni sulle attività economiche prevalenti. Il risultato è un quadro completo e geograficamente dettagliato del paesaggio agrario toscano, riferito all’inizio dell’Ottocento ma insostituibile ancora oggi. Il volume è stato pubblicato in versione cartacea e open access. Info su www.pisauniversitypress.it L’Autrice Giuliana Biagioli, già docente di storia economica presso l’Università di Pisa, ha formato generazioni di studenti e ricercatori. Ha ricoperto ruoli di primo piano in progetti scientifici di rilievo nazionale e internazionale. Attualmente è presidente di Leonardo-IRTA e ambasciatrice per il patto sul clima della Commissione europea M.B.