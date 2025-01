La strenna di Tramontana

Si è tenuta nel Salone della Parrocchia di Santo Stefano Extra Moenia l’ormai consueta strenna natalizia della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, appuntamento durante il quale il Comando è solito consegnare un dono a ciascuna Magistratura di Parte ed un omaggio a tutti i propri simpatizzanti. In una sala gremita, alla presenza delle rappresentative delle sei squadre boreali, dei gruppi armati e del settore civile, nonché di numerosissimi sostenitori e appassionati del Gioco del Ponte, la Parte boreale ha desiderato consegnare la consueta strenna simbolicamente ad un rappresentante per ciascuna delle sei squadre di Tramontana e ad un rappresentante di ciascun gruppo armato e del settore civile. L’evento è stato curato dall’Associazione Gallo di Borea APS e dai gruppi civili della Parte.

Il Generale Matteo Baldassari, sottolineando il valore del Gioco come comunità, ha desiderato esaltare i principi di solidarietà e di volontariato che animano tutti i protagonisti della principale tradizione storica cittadina. Proprio per una sempre maggiore sensibilizzazione alle tematiche sociali, i Gruppi Armati Boreali hanno invitato all’evento il dott. Iulian Gennai, in rappresentanza del Centro Trasfusionale di Cisanello, presso il quale più volte le squadre ed i gruppi della Parte hanno organizzato donazioni di sangue. Peraltro, rimanendo in tema di impegno sociale, la serata è stata anche l’occasione per la Parte di Tramontana di sostenere, tramite una raccolta di offerte, il progetto della Caritas Diocesana a sostegno dell’emporio della Cittadella della Solidarietà, in favore delle persone più bisognose del territorio.

A tutti i presenti è stato donato un calendario personalizzato con i simboli della Parte ed una decorazione natalizia dai colori boreali. Erano presenti il Comandante Generale del Gioco Roberto Tonini e la rappresentanza del Comando di Mezzogiorno. Pur impossibilitati per motivi personali, hanno inoltre fatto pervenire il proprio caloroso saluto augurale il Cancelliere Generale del Consiglio degli Anziani Renzo Ciangherotti e l’Anziana Consigliera, nonché storica anima dell’iniziativa, Maria Teresa Rossi Benvenuti.

Un rinfresco ed un brindisi augurale hanno concluso la serata, con la Parte che si è data appuntamento per i prossimi eventi, a cominciare dal dì di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio e dalla Giornata dei Cavalieri Boreali in San Rossore domenica 26 gennaio.