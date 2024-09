"La penna sospesa", una scuola per tutti

"Sono i "sì" di tante persone a permetterci di fare qualcosa di buono". È il "segreto" de La Stanza dei Bambini, realtà della conferenza "Santa Maria delle Grazie" di San Vincenzo de Paoli dell’unità pastorale di San Frediano a Settimo, San Benedetto, Marciana e San Casciano, che ha dato il via ad una collaborazione con Nazio Shop, edicola e cartoleria a Cascina. L’iniziativa è quella de "La penna sospesa". "L’idea è nata semplicemente perché c’è un’esigenza, noi abbiamo i picchi di richieste quando c’è il cambio di stagione e a settembre, quando inizia la scuola", racconta la responsabile de La Stanza dei Bambini. "Le richieste poi diventano progetti e la Stanza ringrazia di cuore Elisa per aver detto "sì", dando la sua disponibilità per far andare avanti questo progetto". "Ogni donatore può venire e acquistare il materiale che preferisce, che poi verrà donato a La Stanza dei Bambini", spiega invece Elisa di Nazio Shop.

"Abbiamo già raccolto diverso materiale, al momento c’è necessità di compassi con la rotella, il kit delle squadre, le penne cancellabili, le calcolatrici, i dizionari, le risme, i fogli trasparenti e i vari album per il disegno. La Stanza dei Bambini ormai ha più di 10 anni di vita, è nata nel 2013", continua la responsabile. "Il materiale scolastico richiesto si è arricchito nel tempo, grazie al sostegno di tanti donatori riusciamo pian piano a soddisfare le richieste. La nostra associazione fa da tramite tra il Comprensivo De André e le famiglie iscritte al progetto "Insieme per la scuola". Le donazioni raccolte dall’iniziativa con Nazio Shop non andranno solo ai bambini che hanno firmato il progetto tra l’Istituto De André e la Stanza, ma a tutti quelli che ne hanno bisogno", sottolinea. La Stanza dei Bambini ha anche altre collaborazioni, tra le quali quella con il Centro Manetti per il doposcuola e con il centro Aiuto alla Vita di Pisa, con cui c’è uno scambio di vestiti e di oggetti necessari per un bambino. È possibile fare donazioni di materiale scolastico o di vestiti portandoli alla Stanza dei Bambini (Via Tosco Romagnola, 800, Cascina) il lunedì dalle 18 alle 18:30 e il giovedì dalle 11 alle 11:30. Si può contattare il numero 3715604098, dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 18:30 o via Facebook (nome utente StanzaDeiBambini). Per chi volesse effettuare una donazione di tipo economico, l’IBAN è IT46Z0503470952000000001760, intestato a Società San Vincenzo di Paoli Pisa, con la causale La Stanza dei Bambini.

Giulia De Ieso