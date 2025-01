La partita del cuore. La generosità di Pisa. Raccolti 40mila euro. Oltre 7mila spettatori

La sesta edizione di "Metti in Campo il Cuore" del Movimento Shalom ha regalato un’altra emozionante giornata di sport e solidarietà, celebrando i 50 anni di attività. Il 16 novembre scorso infatti, all’Arena Garibaldi di Pisa, la squadra "Shalom campione del cuore" ha sfidato la Nazionale Cantanti NextGen davanti a oltre 7000 spettatori, raccogliendo ben 40.000 euro grazie al supporto degli sponsor, con l’assegno che è stato scoperto a fine partita per ringraziare tutto il pubblico accorso allo stadio pisano.

I fondi serviranno a realizzare una scuola in Madagascar, che sarà inaugurata la prossima estate, e all’acquisto di uno schermo per la nuova sala di risonanze magnetiche presso l’ospedale di Cisanello già consegnato nelle scorse settimane al personale medico dell’Aoup.

"L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con l’assessore Frida Scarpa - scrive Shalom in una nota - del Pisa Sporting Club e della Nazionale Cantanti, che da dieci anni sostiene il Movimento Shalom nei suoi progetti in Africa e in Italia. Un ringraziamento speciale va infine a tutti coloro che hanno creduto nella forza della solidarietà, rendendo la ’Partita del Cuore’ un successo di partecipazione e beneficenza", conclude il Movimento Shalom.