La parola ai ciclisti: "Importante investimento"

Ai ciclisti di Pisanova la riqualificazione del quartiere che sarà portata avanti dal vicesindaco Latrofa piace. Il potenziamento della rete ciclabile ha infatti trovato il parere favorevole di Mariano Falcitelli, che lavora in zona Cnr e ha tanti colleghi che nel quartiere di Pisanova ci vivono e si spostano in bicicletta. "Era da tanto tempo - dice - che noi ciclisti chiedevamo un intervento soprattutto su via Pungilupo sulla quale, essendo molto larga, le viaggiano a velocità molto elevate, comportando un serio pericolo per gli utenti. Io personalmente sono contento anche perché investire nelle ciclabili è come investire nel futuro, andare in bicicletta è sano e migliora la qualità dell’ambiente e del quartiere. Ciò che mi auguro è un collegamento diretto tra l’ospedale di Cisanello con il Cnr attraverso una ciclopedonale, sarebbe un bel punto a favore per la sicurezza e la viabilità". Falcitelli conclude dando un suggerimento, sempre in ottica sicurezza: "servirebbe un semaforo a chiamata tra la rotonda alla fine di via Bargagna e via Monsignor Aristo Manghi per andare in via Cisanello. È un punto critico per molti ciclisti".

Entusiasta è anche Davide Fossi, residente proprio in una delle tre arterie interessate dai lavori, via del Padule, che nonostante dovrà abituarsi a vedere dalla finestra le ruspe, da ciclista non nega la soddisfazione per avere "finalmente una ciclabile sotto casa. Lavorando in ospedale io mi muovo in bicicletta e conosco gli immensi vantaggi della pista ciclopedonale e i problemi di quando non c’è. Riqualificare il quartiere con un’attenzione alle due ruote e alla loro sicurezza mi sembra un’ottima idea". Elisa Cantella, residente in via Novelli, una parallela di via Frascani, dimostra un cauto ottimismo per i lavori, ribadendo che "potenziare la mobilità è sempre importante per un quartiere e questo intervento potrebbe aiutare tante persone, me in primis, a limitare ancora l’uso della macchina e migliorare l’assetto di Pisanova. Tuttavia in questo quartiere sono state tante le promesse di riqualificazione che si stanno protraendo per anni e tolgono spazi verdi".

Mario Ferrari