La morte di Giannini. Oggi l’incarico per l’autopsia

FORCOLI

Le indagini e il dolore. L’attesa e l’angoscia. Stamani, secondo le ultime informazioni avute ieri pomeriggio, la Procura di Livorno dovrebbe affidare l’incarico per l’autopsia sul corpo di Marco Giannini, il farmacista di 38 anni morto mercoledì mattina nel tragico incidente all’uscita della FiPiLi di Livorno centro. Solo dopo l’autopsia sarà possibile sapere quando ci sarà il funerale di Marco, a Forcoli, il paese dove era nato e dove viveva (dove aveva appena comprato casa) e dove vivono i genitori Divo e Lucia e il fratello Luca. La polizia stradale di Livorno, intanto, sta completando gli accertamenti per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente, causato da una lastra di acciaio di 28 tonnellate scivolata da un camion e finita sulla rampa mentre arrivata la Bmw con Marco al volante e che ha causato il drammatico fuori strada e l’inabissamento nel canale. Accertamenti sulla scatola nera del camion. Indagato l’autista per omicidio stradale.