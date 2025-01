La città fa squadra: "Teatro Verdi, biglietti a metà prezzo per gli studenti Unipi"

"Questa non è una convenzione, è la convenzione principe del nostro Teatro". Lo dice Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa. La convenzione consiste in una riduzione del 50% sul prezzo di biglietti ed abbonamenti per lirica, prosa, danza per gli studenti universitari. Il rettore Riccardo Zucchi aggiunge: "La convenzione è uno strumento fondamentale per la crescita culturale e sociale della nostra comunità studentesca". L’Università e la Fondazione Teatro hanno rinnovato l’accordo per il prossimo triennio, confermando il ruolo dell’Ateneo come socio della Fondazione. L’accordo è stato firmato nella Sala Mappamondi. Nell’occasione erano presenti anche il professor Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti con il territorio, e Giuseppe Campanelli, prorettore per gli affari giuridici.

"Grazie a questo accordo, l’Università continuerà a contribuire attivamente alle attività culturali e artistiche della Fondazione Teatro di Pisa – ha commentato Zucchi – La collaborazione si tradurrà in una serie di iniziative rivolte a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, che rafforzeranno il legame tra mondo accademico e realtà culturale locale. Questo accordo rappresenta infatti un’opportunità unica per avvicinare i giovani al teatro e per promuovere la diffusione della cultura – conclude il rettore - Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri studenti e al personale nuove occasioni di crescita e arricchimento culturale".

"Il rapporto con l’Università di Pisa che, con la firma di oggi, ancora una volta istituzionalizziamo, è non solo consolidato ma anche naturale – ha aggiunto Fiorini - Il Teatro Verdi è il massimo teatro pisano e da 160 anni è anche uno dei più vivaci centri culturale del territorio perché è il luogo in cui trovano sintesi ed espressione tutte le arti. L’Università è una istituzione che da sempre rende onore alla nostra città e la colloca tra le eccellenze della ricerca e della formazione. Ci rende quindi orgogliosi poter ancora una volta confermare e accogliere l’Ateneo tra i soci della nostra Fondazione. Proprio perché il Teatro è per eccellenza il luogo delle arti e della cultura, la nostra Fondazione tiene molto a confermare questa convenzione". Anche il personale docente e tecnico-amministrativo potrà usufruire di agevolazioni, tra cui uno sconto del 15% sui biglietti per le stagioni teatrali.