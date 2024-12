Incendio vicino alla Saint Gobain. Nessun ferito

Paura ieri pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in un edificio abbandonato davanti alla Saint Gobain. Struttura che è diventata ormai da tempo ricovero per persone senza fissa dimora.

L’allarme è scattato intorno alle 17 quando è stato visto il fumo. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due mezzi di soccorso. Due ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Pisa che però non hanno poi caricato nessuno. Non c’è stato dunque alcune ferito. Ma si temeva che il piccolo focolaio, in un edificio dove si trovano rifiuti e comunque materiale infiammabile, potesse divampare e interessare altri edifici.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai mezzi di soccorso. Per qualche minuto il traffico è stato rallentato, in un’area già congestionata, per permettere a tutti i veicoli di raggiungere la zona, in via Ponte a Piglieri.

L’intervento dei pompieri si è concluso dopo poco: è stato spento il piccolo incendio.

Non sono ancora chiare le cause, potrebbe essere stato acceso un focolare proprio per creare un po’ di calore in questi giorni più freddi, dato che la struttura, come detto, è diventatata un ricovero per chi non ha una casa ed è stata più volte sgomberata.