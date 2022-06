Incendio a Pisa, bruciano sterpaglie in piena città

Pisa, 26 giugno 2022 - Incendio di vegetazione in piena città a Pisa in una domenica caldissima. A bruciare sono stati alcuni campi di sterpaglie nella zona tra la sede della Guardia di Finanza e il supermercato Coop, nella zona di via Luzzatto e via Nenni.

Sono stati gli abitanti della zona a vedere le fiamme e a chiamare i vigili del fuoco del comando di Pisa. Che sono intervenuti con due squadre. Lungo il lavoro per spegnere le fiamme. Molto fumo nella zona. Dopo l'incendio l'area si è presentata desolatamente incenerita. Non si segnalano feriti.