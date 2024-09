Inaugurata la mostra di Ceramica "Oltre la Terra" a Cascina

Pisa, 11 settembre 2024 - Alla Biblioteca Comunale di Cascina Peppino Impastato, è stata inaugurata la mostra di ceramica "Oltre la Terra", un'esposizione che saprà incantare i visitatori fino al prossimo 17 settembre. La mostra raccoglie le opere di diversi artisti, ciascuno con la propria tecnica e stile, ma accomunati da una grande passione per quest'antica e affascinante forma d'arte.

Le creazioni esposte sono il frutto di una sapiente manipolazione della terra, trasformata in arte grazie alla maestria e alla creatività degli artisti coinvolti. "Oltre la Terra" invita i visitatori a scoprire le infinite possibilità della ceramica, una materia che, pur provenendo dalla terra, può raccontare storie, suscitare emozioni e catturare la bellezza del quotidiano. Per chi volesse approfondire questa particolare forma espressiva, sono ancora disponibili posti per i laboratori gratuiti di argilla che si terranno proprio all'interno della biblioteca: il corso per adulti si terrà venerdì 13 settembre a partire dalle 17:30.

Un ringraziamento speciale va ad Anna Conte Ceramiche e all'associazione Insieme per le Ande per l'organizzazione impeccabile dell'evento, che ha saputo regalare alla comunità momenti di meraviglia e condivisione. Non perdete questa occasione unica di immergervi nel mondo della ceramica e di scoprire un’arte antica che continua a far sognare.