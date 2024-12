In serata un altro ferito arrivato a Pisa

Nel pomeriggio un altro ferito è stato trasferito a Pisa. Il bilancio che è parziale e cambia di ora in ora. In totale sono state trasferite all’ospedale di Careggi 6 persone, di cui 4 attualmente in osservazione breve intensiva stabili, una in situazione molto grave, trasferita verso l’ospedale di Pisa (Aoup) per ustioni estese, un ricoverato in sub intensiva con trauma cranico, secondo quanto ricostruice l’agenzia Agi. Al Centro ustioni Aoup si trova ricoverato Emiliano Braccini e al Santo Stefano di Prato 3 persone attualmente stabili in osservazione. Oltre ai pazienti trasferiti stanno arrivando spontaneamente nei Pronto soccorso alcune persone, di cui 7/8 accessi spontanei a Prato per lieve patologia traumatica dell’orecchio e alcuni accessi ad Empoli e Torregalli per traumi al rachide. Si tratta di persone che si trovavano in prossimità del luogo dell’evento.

Sono state attivate l’Igiene Pubblica e l’Arpat che si sono recate sul luogo dell’incidente

Le indagini sulle cause dell’incidente sono coordinate dalla procura della Repubblica di Prato, che si e’ recata sul luogo, in collaborazione con i tecnici specializzati dell’Azienda. La dinamica e la ricostruzione delle cause è complessa e saranno necessari ulteriori accertamenti.